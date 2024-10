Kiekko-Espoo hurmaa SM-liigassa – pian eteen tulee valtava kysymysmerkki: "Aiheuttaa varmasti mietintää"

Täksi kaudeksi Liigaan nostettu Kiekko-Espoo on kaapinut alkukaudella isoja voittoja muun muassa Tapparasta ja Kärpistä. Tuorein näyttö tuli maanantaina, kun Kiekko-Espoo kaatoi Tampereen Nokia Arenalla Tapparan 2–1 .

Kiekko-Espoon ehdoton sensaatio on ollut 18-vuotias veräjänvahti Petteri Rimpinen, joka on torjunut tällä kaudella 14 ottelussa espoolaisjoukkueen maalilla. Näissä hänen torjuntaprosenttinsa on ollut 91,41.