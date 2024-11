Karri Kivi ällistyi SaiPan touhusta – sensaatio uhattuna: "Tämä vie koko huomion"

– Vuoden erikoisin siirto. Salminen on luonut itse tärkeimpänä pelaajana syksyn SaiPa-sensaation. Sitten valitsee Suomessa toisen seuran ja vielä JYPin, Karri Kivi puuskahtaa.

– SaiPalla on mahkut tehdä jotain, joka muistetaan. Ei voi mitään muuta kuin odottaa, että tuleeko tähän Harri Aholta tai Salmiselta jotain perusteluja. Tämä on todella yllättävää, Kivi jatkaa.

MTV Urheilu ei ole tavoittanut urheilujohtaja Ahoa kommentoimaan maalivahtitilannetta. Salmisen JYP-siirto on aiheuttanut hämmennystä, sillä SaiPan tiedotteessa puhuttiin elokuussa vain seuran optiosta koko kauden kattavaan sopimukseen.

Maajoukkuetauko on vaarassa mennä henkisellä tasolla puihin koko syksyn sensaatiojoukkueen osalta.

JYP on kokonaisuudessa selkeä hyötyjä. Liigan alakertaan valahtanut joukkue saa tulikuuman maalivahdin, joka tulee vuorenvarmasti pelaamaan isoja minuutteja.

– Heillä on varmasti suunnitelma valmiina. Kolmellehan ei riitä ikinä peliaikaa. Joku yleensä siirretään jonnekin, ehkä väliaikaisesti tai kokonaan, Kivi pohtii.

JYP-vahdeista Vitols on ollut ykkösvahtina viime otteluissa. Hänen torjuntaprosenttinsa on 88,54. Veini Vehviläisellä lukema 85,39. Kaksikko on pelannut kauden lähes puoliksi.