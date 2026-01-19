Kansainvälinen hiihtoliitto FIS julkisti maanantaina jälleen viisi uutta neutraalilla statuksella kansainvälisiin kilpailuihin pääsevää venäläistä ihmistä. Kaikkiaan neutraalien listalla on nyt jo sata ihmistä Venäjältä ja Valko-Venäjältä, heistä 48 on urheilijoita ja 52 huoltohenkilöstöä.

Tuoreista neutraalin statuksen saaneista nimekkäin on maastohiihtäjä Nikita Denisov, 24. Hänellä on meriittilistallaan junioreiden maailmanmestaruus viestissä vuodelta 2022. Denisov ja joukkuetoverinsa juhlivat viestikultaa Norjan Lygnassa samalla viikolla, jolla Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi.





Denisovilla ei ole kertynyt kokemusta maailmancupeista, mutta hänet saatetaan nähdä viikonloppuna Sveitsin Gomsin cup-koitoksissa. Kyseessä ovat maastohiihdon maailmancupin viimeiset cup-kisat ennen Milano-Cortinan olympialaisia.