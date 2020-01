Shokkiluvut: Seksuaalinen ahdistelu järkyttävän yleistä rakennusalalla – "Minua on pidetty paikallaan ja tultu väkisin pussaamaan. Jäi valtavat traumat"

– On väkisin koskemista ja on tultu ottamaan käsistä ja leuasta kiinni. Minua on pidetty paikallaan ja tultu väkisin pussaamaan. On pidetty niin tiukasti kiinni, etten ole päässyt otteesta irti millään. On puristettu pyllystä ja yritetty laittaa kättä vyötärölle… On puhuttu ja kysytty asiattomia paljon. Laidasta laitaan se on ollut monimuotoista vuosikausien ajan, eräs ahdistelua kokenut nainen kertaa.