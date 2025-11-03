Asianomistajia on syyttäjän mukaan yhteensä 11.
Alaikäistä henkilöä epäillään useista seksuaalirikoksista Helsingissä.
Epäillyt teot on tehty maalis–kesäkuussa 2025 Helsigin Haagassa ja sen lähialueilla.
Etelä-Suomen syyttäjälaitos tiedotti tänään maanantaina nostaneensa syytteet tapauksessa.
Alaikäistä epäillään seksuaalisista ahdisteluista ja seksuaalisista kajoamisista.
Syyttäjän mukaan asianomistajia on yhteensä 11.
Alaikäinen on syyttäjän tiedotteen mukaan pääosin myöntänyt teot.
Asian käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 3. joulukuuta. Syyttäjä on pyytänyt käsittelyä ilman yleisöä ja oikeudenkäyntiasiakirjojen salaamista.