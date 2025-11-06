Claudia Sheinbaum joutui tiistaina tuntemattoman miehen kourimaksi pääkaupunki Méxicossa.
Väkijoukon takaa ilmestynyt mies yritti suudella presidenttiä kaulalle ja näytti laittavan kätensä takaapäin tämän rinnoille.
Sheinbaum oli matkalla maan opetusministeriön järjestämään tilaisuuteen ja tervehti ohikulkijoita Kansallispalatsin edustalla.
Turvamiehet saapuivat nopeasti paikalle, mutta heidän läsnäolostaan huolimatta, ahdistelija yritti lähestyä presidenttiä uudelleen, ennen kuin hänet otettiin kiinni.
Mies on nyt pidätetty ja Sheinbaum on kertonut nostavansa syytteen. Hänen mukaansa tilanne kuvastaa laajempaa ongelmaa.
– Jos en nosta syytettä, mitä tapahtuu muille meksikolaisille naisille? Jos presidentille tehdään tällaista, mitä tapahtuu kaikille naisille maassamme? presidentti pohti keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
Tapauksesta huolimatta presidentti ilmoitti jatkavansa kansalaisten tapaamista.
Katso pelottava tilanne yllä olevalta videolta.