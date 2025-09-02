NHL:stä merkittäviä uutisia – härski kikkailu laitetaan nyt kuriin

Jääkiekkoliiga NHL puuttuu piirteeseen, joka on noussut suorastaan kiusallisella tavalla esille viime vuosien aikana.

NHL-sisäpiiritoimittaja Frank Seravalli kertoo lähteisiin viitaten, että NHL ja sen pelaajayhdistys NHLPA ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että osapuolet voivat tehdä varsin nopeita ratkaisuja sarjan palkkakattoasioihin liittyen.

– Näihin kuuluu se, että pudotuspelejä koskeva palkkakattojärjestelmä tulee jo tulevalla kaudella, eli vuoden 2026 pudotuspeleissä voimaan, Seravalli paljastaa.

”Pudotuspelien palkkakattojärjestelmällä” viitataan systeemiin, jolla puututaan niin sanottuun LTIR-kikkailuun, eli siihen, miten seurat ovat saaneet lisää tilaa palkkakattonsa alle pitämällä pelaajia pitkäaikaisten loukkaantuneiden listalla pudotuspeleihin asti, missä palkkakatto ei ole ollut enää voimassa.

Aihe nousi ensimmäisen kerran tapetille keväällä 2015, kun Chicago Blackhawks piti jenkkitähtensä Patrick Kanen LTIR-listalla koko runkosarjan loppupätkän ajan. Blackhawks käytti Kanen sopimuksesta jääneen tilan hyödykseen, kun se hankki muun muassa kanadalaishyökkääjän Antoine Vermetten itselleen.

Kane palasi Blackhawksin vahvuuteen pudotuspelien alkaessa. Blackhawks voitti kyseisenä keväänä Stanley Cupin.

Seuraava tapaus nähtiin keväällä 2021, kun Tampa Bay Lightningin venäläissupertähti Nikita Kutsherov oli koko runkosarjan ajan sivussa joukkueensa kokoonpanosta. Kutsherov palasi kuitenkin kehiin juuri pudotuspelien alussa, takoen kevään 23 ottelussa hurjat tehot 8+24=32.

Lightning piti Kutsherovia pitkäaikaisten loukkaantuneiden listalla aina pudotuspeleihin asti, minkä myötä se saattoi käyttää venäläistähdeltä jääneen palkkakattotilan hankintojen tekemiseen.

Lightning voitti kyseisenä keväänä Stanley Cupin.

Sama ilmiö toistui keväällä 2023, kun Vegas Golden Knights piti kanadalaistähden Mark Stonen pitkäaikaisten loukkaantuneiden listalla aina runkosarjan loppuun asti. Golden Knights teki hankintoja ja Stone palasi pudotuspelien alussa kehiin. Seura juhli kyseisen kauden päätteeksi Stanley Cupin voittoa.

Eivätkä esimerkit tuohon jää. NHL:n tuore mestari Florida Panthers teki samankaltaista kikkailua viime keväänä, kun se laittoi yhdysvaltalaisen tähtihyökkääjän Matthew Tkachukin pitkäaikaisten loukkaantuneiden listalle. Panthers hankki siirtorajan tuntumassa muun muassa hyökkääjätähden Brad Marchandin Boston Bruinsista ja puolustajatähden Seth Jonesin Chicago Blackhawksista.

NHL puuttuu nyt palkkakattokikkailuun uuden systeeminsä avulla. Jatkossa jokaisen pudotuspelijoukkueen palkkakattolukema lasketaan niiden pelaajien osalta, jotka osallistuvat aina silloiseen pudotuspeliotteluun. Tämä estää esimerkeissä nähdyn kikkailun, kun palkkakatto on voimassa myös pudotuspelien puolella.

NHL-sisäpiiritoimittaja Seravallin mukaan pelaajien pukeutumiskoodistoja ja erinäköisiä yhteistyökumppanuuspykäliä laitetaan myös uuteen uskoon.