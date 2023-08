Seuralegenda tylyttää siirtomarkkinoilla kuritettua Liverpoolia rajuin sanoin – "Noloa"

Liverpool on ollut siirtokesän aikana otsikoissa tiuhaan. Jordan Henderson ja Fabinho myytiin Saudi-Arabiaan ja Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain ja Naby Keita vaihtoivat maisemaa vapaina agentteina.

Ovi on käynyt sisäänpäin vain kahden pelaajan osalta. Liverpool hankki keskikenttäpelaaja Dominik Szoboszlain Red Bull Leipzigista 70 miljoonalla eurolla ja niin ikään keskikentällä pelaava Alexis Mac Allister saapui punapaitoihin Brightonista 42 miljoonalla eurolla.

Viime päivinä Liverpool on kokenut kaksi valtavaa takaiskua siirtomarkkinoilla. Liverpool pääsi Brightonin ja Southamptonin kanssa sopuun Moises Caicedon ja Romeo Lavian siirtosummista, mutta Caicedo valitsi mieluummin Chelsean.

Sama tilanne on käymässä myös Lavian kohdalla, joka on mediatietojen mukaan kallistumassa myös Chelsean suuntaan. Liverpool-legenda Carragher on seurannut tilannetta surkeana.

– He ovat vaikeassa paikassa. Ihmiset tietävät, että he ovat epätoivoisia. He löivät 60 miljoonan punnan tarjouksen Laviasta, kun muutama päivä sitten he kieltäytyivät maksamasta 50 miljoonaa puntaa. Se on valtava vitsi ja sekasorto. Suurin ongelma on se, että Liverpool on tiennyt tarvitsevansa vahvistusta keskikentälle jo viime kauden elokuusta lähtien, Carragher tylyttää Sky Sportsille.

Carragher sysää kritiikkinsä seuraomistajien sijasta urheilujohdon suuntaan. Urheilujohtajaksi toukokuussa hypännyt Jorg Schhmadtke ei kerää Carragherilta kehuja.

– He eivät ole saaneet siirtoja maaliin. Se on sinun tehtäväsi tuossa roolissa – saada siirrot maaliin. Kahdella pelaajalla, jotka he ovat ostaneet (Mac Allister & Szoboszlai), on ollut ulososto-optio sopimuksissaan, joten heistä ei ole tarvinnut neuvotella. Liverpool ei ole siis saanut isoja siirtoja läpi, mikä on noloa, Carragher jyrisee.