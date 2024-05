ManU epätoivoisessa tilanteessa – suursiivous edessä: vain kolme pelaajaa turvassa

Valioliigan jättiseuroihin kuuluva Manchester United ei ole voittanut mestaruutta yli kymmeneen vuoteen. Alex Fergusonin aikakaudella peräti 13 Valioliigan mestaruutta napannut United on ollut skottimanagerin lopettamisen jälkeen parhaimmillaan Valioliigassa toinen. Valmentajat ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin ja pelaajia on tuotu sisään sadoilla miljoonilla, mutta mikään ei ole tuonut toivottua tulosta. Nyt seurassa aiotaan tehdä isoja peliliikkeitä.

ManU on tuhlannut kolmena edellisenä kesänä peräti 555 miljoonaa puntaa siirtoihin, mikä aiheuttaa tälle kesälle ongelmia. Seuran on pakko myydä pelaajiaan, jos se haluaa hankkia vahvistuksia. Huhujen mukaan etsinnässä on erityisesti maalintekijä, keskikenttä sekä oikean laidan peluri.

Telegraphin tietojen mukaan United on valmis neuvottelemaan lähes kaikkien pelaajiensa myynnistä. Taloustilanne on tiukka, eikä sitä helpota, että United on lähes varmasti jäämässä pois ensi kauden rahakkaasta Mestarien liigasta, sillä se on Valioliigan taulukossa vasta sijalla kuusi 13 pistettä nelossijasta.

Brittilehden mukaan jopa supertähti Marcus Rashford olisi kaupan. Jos hänestä tulee uskottava tarjous voi Rashford siirtyä muualle, vaikka lehden tietojen mukaan häntä ei yritetäkään aktiivisesti saada kaupattua.

Rashford ei edes ole Transfermarktin mukaan seuran arvokkain pelaaja 60 miljoonan hintalapullaan, sillä Bruno Fernandesin arvo on 70 miljoonaa.

Viime vuonna United maksoi Mason Mountista 64 ja maalivahti Andre Onanasta 50 miljoonaa. Sitä edellisenä vuonna Antonysta pulitettiin käsittämättömät 94, Casemirosta 70 ja Lisandro Martinezista 57 miljoonaa. Jos ja kun United yrittää nyt päästä eroon joistain kyseisistä pelureista, on enemmän kuin todennäköistä, että saatavat eivät kuitenkaan nouse samalle tasolle.

Antony on ollut yleisön sekä median hampaissa ja häntä on tituleerattu yhdeksi isoimmista flopeista, mitä United on hankkinut. Myös kolme vuotta sitten 85 miljoonalla Dortmundista hankittu Jadon Sancho lienee myyntilistalla.

Unitedilla on tukku huippupelureita, joita saatetaan nähdä muissa seuroissa ensi kaudella. Manchesteriläisseura on edelleen raiskauskohussa ryvettyneen Mason Greenwoodin pelioikeudet. Hänen lisäkseen seuran puolustusosasto Aron Wan-Bissaka-Victor Lindelöf-Harry Maguire saattaa herättää kiinnostusta. Myös keskikentän Christian Eriksen ja Donny van de Beek on nostettu esiin mahdollisina myytävinä pelaajina.

Höjlund, Garnacho ja Mainoo turvassa

United on valmis kauppaamaan lähes kenet vain kokoonpanostaan, jotta se saa lisärahoitusta uusia vahvistuksia varten. Kolme pelaajaa ovat kuitenkin lähteiden mukaan turvassa. He ovat nuorisotähdet Rasmus Höjlund, 21, Alejandro Garnacho, 19, ja Kobbie Mainoo, 19.

Höjlund hankittiin viime kesänä Atalantasta noin 74 miljoonalla eurolla ja häneltä odotetaan paljon hyökkäysosastolla. Nuori Garnacho on osoittanut jo tällä kaudella olevansa todella kova pelimies, sillä hän on pelannut vahvasti ja nakuttanut 32 Valioliigaottelussa 7 maalia ja antanut 4 maalisyöttöä. Myös Mainoo on pelannut isoja minuutteja ja vakuuttanut otteillaan seurajohdon.

Valioliigaa on jäljellä vielä kolmesta viiteen ottelua joukkueesta riippuen. ManU on tiukassa paikassa edes Eurooppa -liigan pelien suhteen, sillä sen etumatka sarjan seitsemäntenä olevaan Newcastleen on vain yksi piste. Ylöspäin manchesterilaisseuralla on tuskainen tie, sillä Tottenham on lähes tavoittamattomissa kuuden pisteen päässä.