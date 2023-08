Liverpool pääsi sopuun jättisiirrosta, mutta Chelsea on jälleen ryöstämässä tähtihankintaa itselleen

Liverpool on etsinyt viime viikkoina keinoja saada vahvistuksia kesän aikana kovasti harventuneelle keskikentälleen ja erityisesti puolustava keskiakselin pelaaja on ollut Jürgen Kloppin kiikarissa. Viime perjantaina seura näytti nappaavan ison kalan, kun se oli voittanut tarjouskilpailun Brightonin Moises Caicedosta .

Caicedon siirron epäonnistuttua Liverpoolin katseet kääntyivät jälleen Romeo Laviaan, jonka siirtosummasta on käyty neuvotteluja jo pidempään. Maanantaina roimasti parantunut 60 miljoonan punnan siirtotarjous riitti Southamptonille, joka on The Guardianin mukaan hyväksynyt pelaajan siirron.