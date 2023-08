Pep Guardiola latasi tulisen väitteen Chelsean törsäilystä: "Te tappaisitte minut"

Chelsea on ostanut uusia pelaajia noin miljardilla eurolla sen jälkeen, kun Todd Boehlyn ja Clearlake Capitalin johtama omistajaryhmittymä on ottanut seurassa vallan keväällä 2022.

– On katsottava, mitä markkinoilla tapahtuu ja arvioitava, voimmeko tehdä sen ja maksaa mielestämme reilun summan… Lopulta maksamme, mikä on meidän mielestämme järkevää. Toinen vaihtoehto on pelaaja akatemiastamme, Guardiola pyöritteli.

– En kritisoi Chelseata hetkeäkään. Sanon vain, että jos me teemme niin, olemme kuolleita, ympäri maailman. He voivat tehdä, mitä haluavat.

– Jos he haluavat käyttää, en tiedä, 900 miljoonaa puntaa, 900 lisää, 900 lisää – heillä on sitä. Bisnes on bisnestä. He ovat myyneet paljon (pelaajia) tänä kesänä, joten he voivat tehdä niin.