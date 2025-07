Lukas Hradeckyn Leverkusenin pajatso tyhjenee – maajoukkuepelaaja palaa Valioliigaan

Valioliigassa pelaava Sunderland on hankkinut sveitsiläisen Granit Xhakan riveihinsä.

Xhaka siirtyy Valioliigan nousijajoukkueeseen Bayer Leverkusenista 17,3 miljoonan punnan (noin 20 milj. euron) siirtosummalla. Xhaka solmi Sunderlandin kanssa kolmivuotisen sopimuksen.

Sveitsin maajoukkueen luottopelaajien joukkoon kuuluva Xhaka pelasi Leverkusenissa kaksi kautta. Viime kaudella hän pelasi 33 Bundesliiga-peliä tehden kaksi maalia ja seitsemän maaliin johtanutta syöttöä.

Xhaka on pelannut Valioliigassa ennenkin. Hän edusti Arsenalia kausina 2016-23.

Kaudella 2023-24 ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan Saksan mestaruuden voittanut Bayer Leverkusen on kokenut tämän kesän aikana kovia menetyksiä.

Seuran menestyksen tielle nostanut päävalmentaja Xabi Alonso lähti Real Madridiin. Tähtikaksikko Florian Wirtz ja Jeremie Frimpong puolestaan siirtyivät Liverpooliin. Luottopakki Jonathan Tah pelaa ensi kaudella kilpailija Bayern Münchenin riveissä.

Myös viime vuosien ykkösvahtia ja seuran suomalaiskapteenia Lukas Hradeckya on viety siirtohuhuissa muualle. Mediatietojen mukaan Hradecky on lähellä siirtoa AS Monacoon.