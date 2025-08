Vaimon vähäpukeisista kuvista pulpahti kohu – futislegenda iski välittömästi

Jalkapallolegenda Rio Ferdinandin Kate-vaimon bikinikuvista kehkeytyi erikoinen kohu.

Kate Ferdinand julkaisi viime lauantaina Instagram-tilillään sarjan kuvia ja videoita ja kirjoitti heinäkuun olleen "täynnä muistoja".

Ferdinandin perhe oli erilaisten aktiviteettien parissa, nauttimassa muun muassa rannasta ja altaassa. Osassa otoksia Kate poseerasi bikinit yllään, paitsi ulkona myös saniteettitiloissa otetussa peiliselfiessä.

Kehuja satoi. Huomion vei kuitenkin kritiikki.

– Sinun ei tarvitsisi esiintyä bikineissä, kommenttikenttään kirjoitettiin.

Kului vain minuutteja ja Katen mies, jalkapallolegenda Rio Ferdinand vastasi kyseiseen kommenttiin.

– Hitto soikoon, Brenda, ota happea, Rio kirjoitti vapaasti suomennettuna.

Tapauksesta on pulpunnut kohu. Kommentti on saanut palstatilaa brittilehdistössä Daily Mailia, The Sunia ja Metroa myöten.

Tosi-tv- ja vaikuttajapersoonana tunnettu Kate itse painoi myöhemmin kommenttikenttään myönteisen viestin.

– Kiitos kaikille ihanista kommenteistanne, hän kirjoitti sydänemojien kera.

Katen mies Rio Ferdinand muistetaan peliuraltaan ennen kaikkea Manchester Unitedin takalinjoilta. Englantilainen voitti mahtiseurassa kuusi Englannin Valioliigan mestaruutta ja Mestarien liigan. Mies on toiminut sittemmin tv:ssä futisasiantuntijana.