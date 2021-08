12–15-vuotiaita rokotetaan, vaikka lapsilla on pieni riski joutua tehohoitoon – THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, miksi lapset on silti syytä rokottaa

Hyödyllistä vai haitallista?

– Lääkeviranomainen Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tulkinnut, että tutkimustietoa on riittävästi, kun lapsia on tutkittu runsas 2 000 Biontech-Pfizerin ja runsas 3 000 Modernan rokotteella. Näiden pohjalta on saatu tietoa, kuinka hyvin rokote muodostaa vasta-aineita ja estää PCR-positiivista tautia. Suojateho on itse asiassa 100 prosenttia.