Milloin 5–11-vuotiaiden koronarokotukset voisivat alkaa Suomessa? "Syyslukukausi tulee pärjätä ilman"

– Arvioni on jo pidemmin aikaa ollut, että koululaisten osalta rokottamista saadaan odottaa vuoden loppuun eli syyslukukausi tulee pärjätä ilman rokotteita, Rämet kertoo MTV Uutisille.

– Ensimmäinen asia on saada mahdollinen myyntilupa Euroopan lääkevirasto EMA:sta, jonka jälkeen käsittely Suomessa on vastaava kuin 12–15-vuotiaiden osalta.

THL:n jälkeen vuorossa on sosiaali- ja terveysministeriö ja lopulta valtioneuvosto, joka linjaa mahdollisesta rokottamisesta.

Lasten tartunnat suhteellisessa kasvussa

Viimeisen kahden viikon aikana todetuissa koronatartunnoissa 0–9- ja 10–19-vuotiaiden osuus on ollut selvästi suurempi kuin keskimäärin pandemian aikana.

– Kun koronarokotukset ovat edenneet yli 16-vuotiaiden osalta, epidemia ja infektiot painottuvat koko ajan nuorempiin ja rokottamattomiin. Ikäluokan merkitys aiemmasta on korostunut, Rämet kertoo.

Suomessa koronarokotuksia on tähän mennessä annettu yli 12-vuotiaille. 12–15-vuotiaista 42,7 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Koko Suomessa vastaava luku yli 12-vuotiaiden osalta on 77,2 prosenttia.