Sergio Pereziltä tyly piikki Red Bullin suuntaan

Sergio Perez sanoi, ettei hänellä ole mitään todistettavaa paluussaan F1-kuskiksi. Samalla hän heitti piikin entisen työnantajansa suuntaan.

Kun Cadillac ilmoitti meksikolaisen paluusta Formula 1 -sarjaan ensi kaudella, Perez korosti, että hän haluaa vain nauttia kilpa-ajosta uudelleen.

35-vuotias Perez ei ole kilpaillut sen jälkeen, kun Red Bull pudotti hänet kuljettajistostaan vaikean kauden 2024 jälkeen. Meksikolaisella oli sopimustaan jäljellä vielä kaksi vuotta.

Tiistaina Perez kertoi innostuksestaan ​​Cadillac-projektia kohtaan. Tulokastiimin toista autoa ajaa Valtteri Bottas.

– Päätavoitteeni on nauttia jälleen ajamisesta. Haluan palata nauttimaan tästä, ja tämä projekti tuo minulle takaisin sen jännityksen.

– En voinut jättää tätä lajia sillä tavalla kuin se Red Bullilla päättyi, ja siksi palaan takaisin tämän uuden projektin kanssa, Perez kertoi Cadillacin lehdistötilaisuudessa.

Turbulenssia Red Bullilla

Perez jäi kaudella 2024 tallikaveristaan, maailmanmestaruuteen ajaneesta Max Verstappenista 285 pistettä ja oli ainoa kuljettaja neljästä parhaiten sijoittuneesta tiimistä, joka ei pystynyt ajamaan osakilpailuvoittoon.

Tänä vuonna Verstappenilla on nähty jo kaksi tallikaveria, ja hollantilainen on tuonut käytännössä kaikki tiiminsä pisteet. Red Bullille kausi on ollut muutenkin myrskyisä, sillä se vapautti tallipäällikkönsä Christian Hornerin heinäkuun alussa.

Samalla Perez huomautti, että Red Bullin ongelmat ovat jatkuneet myös sen jälkeen, kun hänen sopimuksensa katkaistiin.

– Kun näkee, kuinka paljon pisteitä he (Liam Lawson ja Yuki Tsunoda) ovat saaneet... en usko, että minulla on mitään todistettavaa siinä suhteessa, Perez sanoi.