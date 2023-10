Sergio Perez reagoi villiin huhuun F1-jatkostaan

Perez on jäänyt kuluvalla kaudella pahasti tallikaverinsa Max Verstappenin tasosta. Loppukaudesta pistetehtailu on hyytynyt lähes tyystin, ja Perez joutuu ajamaan kauden lopun kisoissa MM-sarjan kakkostilasta Mercedeksen Lewis Hamiltonin ahdistaessa.

– Minulla on sopimus ensi vuodesta eikä minulla ole mitään syytä olla täyttämästä sitä sopimusta, Perez kommentoi Austinissa The Race -sivuston mukaan .

– Olen 33-vuotias ja luulen, että minulla on joitain hyviä vuosi jäljellä. Urheilijana haluat maksimoida urasi. Se on minulle tärkeää ja siinä keskittymiseni on, Perez sanoi.