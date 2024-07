Näistä kahdesta syystä Sergio Perez ei saa potkuja

Brundlen mukaan yksi syy Perezin Red Bull -paikalle on hänen asemansa ja suuri suosionsa Etelä-Amerikassa. Pereziä seuraa hurja määrä F1-faneja latinalaisessa amerikassa, mikä on Red Bullin kannalta tärkeää. Toinen syy Brundlen mukaan on, että Perez tulee hyvin toimeen tallin ykköskuski Max Verstappenin kanssa.

– Olemme nähneet, että talli käänsi selkänsä Alex Albonille, Pierre Gaslylle, Jean-Eric Vergnelle ja monille muille nuorille kuljettajille huolimatta siitä, että he ovat menestyneet paljon paremmin (kuin Perez), Brundle sanoo Givemesportin mukaan.

– Mutta yhtäkkiä he (Red Bull) ovatkin tilanteessa, jossa he eivät enää voita valmistajien mestaruutta ilman, että Perez on huippukunnossa, Brudle jatkaa.

Meksikolaiselle on uumoiltu potkuja erityisesti F1-sarjan jäädessä kesätauolle, eli tämän kuun lopussa. Brundle muistuttaa, että kesätauon jälkeen on kuitenkin vuorossa Perezin kannalta tärkeitä kisoja, joista yksi on käänteentekevä.

– Kun ajattelee Red Bullin kaupallisuutta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Meksikon GP-kisa on vielä tulossa, eikö olisi järkevää antaa Perezin vielä ajaa. Sen asian kanssa tallin pitää tasapainoilla. Ollaan rehellisiä, jos kaupallisuus tai kansallisuus eivät merkitsisi mitään, hänet olisi jo korvattu, Brundle linjaa.

Perez liittyi Red Bull -talliin vuonna 2021 ja hän on voittanut reilun kolmen kauden aikana viisi kilpailua. Viime vuonna hän sijoittui kuljettajien MM-sarjassa toiseksi tallitoverinsa Max Verstappenin taakse, mutta tämä vuosi on ollut suorastaan katastrofaalinen. Hän on pisteissä vasta kuudentena, peräti 137 pistettä MM-sarjan kärjessä olevaa Verstappenia perässä. Meksikolaisen viimeisten viiden kisan saldo on surkea, sillä pisteitä hän on raapinut niistä ainoastaan kymmenen.