Aleksei Eremenko Jr. tulistui – kovaa kritiikkiä Mika Lehkosuolle: "Katastrofaalisia päätöksiä"

Suomen entinen A-maajoukkuepelaaja Aleksei Eremenko Junior oli syvästi pettynyt Pikkuhuuhkajien karsiutumiseen EM-kisojen lohkovaiheesta keskiviikkoiltana ja kritisoi päävalmentaja Mika Lehkosuon valintoja kriittisessä vaiheessa turnausta.

Eremenko Junior, 42, teki ansiokkaan uran ammattilaispelaajan. Entinen huippupelaaja esiintyi 57 kertaa Suomen A-maajoukkueessa ja pelasi ulkomailla muun muassa Italiassa ja Venäjällä. Vuonna 2016 päättyneen ammattilaisuransa jälkeen hän on työskennellyt muun muassa urheilutoimenjohtajana ja pelaaja-agenttina.

Eremenko olikin Kosicen EM-kisapeleissä paikalla seuraamassa ensisijaisesti pelaajansa Adam Marhievin otteita. Pikkuhuuhkajien esityksistä esiin nousi kuitenkin saamalla asioita, jotka saivat entisen Huuhkajat-pelaajan suorastaan vihaiseksi.

– Kaikki ovat tietysti iloisia, että pääsimme kisoihin. Kaikki ovat iloisia, emme hävinneet jokaista peliä 0–5, saimme kaksi pistettä. Mutta minusta kyse ei ole vain siitä, Eremenko sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Suomi oli EM-kisojen avauspelissään lähellä todellista jymypaukkua, kun se johti Hollantia 2–0-lukemin ensimmäisen puoliajan jälkeen. Ennakkosuosikkina kamppailuun lähtenyt Hollanti nousi kuitenkin lisäajalla tasoihin.

Lehkosuo jätti monien hämmästykseksi kaksi pelaajavaihtoa kokonaan käyttämättä, mikä Eremenkon mielestä oli “taktinen virhe”. Joukkueen asenne keräsi kuitenkin kehuja.

– Ensimmäisessä pelissä motivaatio oli aivan katossa ja he taistelivat täysillä. Jos olisimme menneet Ukraina-peliin hyvällä mentaliteetilla niin kuin aloitimme Hollantia vastaan, olisimme voineet pelata tasan tai voittaakin.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Päävalmentaja Lehkosuo teki muutoksia avauskokoonpanoonsa, eivätkä asiat kentällä klikanneet enää toivotulla tavalla.

Eremenko ei voinut uskoa korviaan, kun hän kuuli muutosten pohjautuvan rasituksen välttämiseen.

– Ukrainaa vastaan ottelu oli hävitty jo ennen avauspotkua koska säästelimme pelaajia Tanska-peliin. Tämä on EM-turnaus ja he ovat pelanneet vain yhden pelin, ja hän (Lehkosuo) päättää jo alkaa lepuuttaa heitä? Se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan kollegoistanikaan oli nähnyt tai kuullut vastaavaa, Eremenko sanoi pöyristyneenä.

Eremenko kuvaili Suomen esitystä Ukrainaa vastaan “kammottavaksi”. Pikkuhuuhkajat hävisi kamppailun 0–2, minkä seurauksena jatkohaaveet eivät olleet enää joukkueen omissa käsissä.

– Ei näin voi toimia, kun sinulla on yksi piste kasassa ja kaksi peliä jäljellä. Se oli itsemurha. Heidän olisi pitänyt tajuta, ettei heillä ollut mitään menetettävää. Jos pystymme tuohon Hollantia vastaan, voimme varmasti tehdä saman Ukrainaa ja Tanskaa vastaan. Joten miksi säästellä itseään, kun pelejä on vain kolme ja jokaisessa on annettava aidosti kaikkensa.

– Katsoin kaksi ottelua paikan päällä. Toinen ottelu oli täysin toisenlainen. Kaverit olivat jatkuvasti jäljessä ja jahtasivat peliä. Aivan kuin ajatukset olisivat olleet jo Tanska-pelissä, vaikka he pelasivat Ukrainaa vastaan. Se sai minut vihaiseksi.

Marhievin penkitys oli viimein pisara

Marhiev, jonka agenttina Eremenko on työskennellyt jo pitkän aikaa, aloitti Tanska-ottelun monien yllätykseksi penkiltä. Kuultuaan uutisen päivää ennen keskiviikkoillan ottelua, jätti Eremenko Kosicen saman tien taakseen.

– Kun Marhiev kertoi ettei hän avaa Tanskaa vastaan, pakkasin laukkuni ja lähdin. En voinut jäädä katsomaan näitä katastrofaalisia päätöksiä valmennustiimiltä. Olen työskennellyt jalkapallon parissa 24/7, joten valmentaja ei voi valehdella ihmisille jotka todella tuntevat jalkapallon, Eremenko sanoo.

Adam Marhiev ja Aleksei Eremenko Jr. Kosicessa.

Eremenkon mielestä Marhievia ei kuitenkaan peluutettu loistavan avausottelun jälkeen hänen vahvuuksiensa mukaisesti. Eremenkon mielestä Pikkuhuuhkajien peli olisi pitänyt rakentua näkyvämmin Eurooppa-liiga-kentilläkin säväyttäneen keskikenttämiehen ympärille.

– Ukrainaa vastaan Marhiev ei ollut omalla pelipaikallaan, ja hän juoksi pallon perässä kuin joku v*tun koira kun muut seurasivat takaa. Sitten hänet otettiin pois ja sen sanottiin johtuvan keltaisesta kortista (Hollantia vastaan). Valmentaja sanoi, ettei halua ottaa riskejä.

– Sitten hän kuitenkin penkitti Adamin Tanskaa vastaan, mille en löydä minkäänlaista selitystä. Tilastojen mukaan Marhiev oli joukkueen paras kenttäpelaaja. Hän on ainut, joka oli kykeneväinen viemään palloa eteenpäin. Pelitavan olisi pitänyt rakentua hänen ympärilleen. Anna pallo Marhieville ja edetään hänen mukanaan.

Marhiev, joka syötti Topi Keskisen 2–0-maalin Hollantia vastaan, pelasi EM-kisoissa polvi täysin teipattuna. Hän kuitenkin vahvisti Iltalehdelle olleensa kisojen viimeisenkin pelin jälkeen täydessä iskussa.

Tanskaa vastaan Marhiev heitettiin vaihdosta kentälle puoliajalla, mutta Suomi jäi viimeisessä lohko-ottelussaan 2–2-tasapeliin. Ukraina-tappion takia siltä oltaisiin vaadittu kolme maalia enemmän päästäkseen pudotuspeleihin.

– Haluaisin todella kuulla selityksen näille taktisille päätöksille. Tällaisessa turnauksessa se vaikutti riittävän, että olemme mukana. “Torilla tavataan, jes.” Se oli surullista huomata.

Moni koki Pikkuhuuhkajien tehneen kansan ylpeäksi karsiutumisesta huolimatta, mutta Eremenko ei asennetta sulattanut.

– Minusta oli toki fantastista, että pääsimme kisoihin. Kisat itsessään olivat kuitenkin pettymys, koska olisimme hyvin voineet edetä jatkoon. Taktiikat olivat väärät ja etenkin ottelun Ukrainaa vastaan me heitimme vain menemään, Eremenko harmitteli.