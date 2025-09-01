Sensaatiokuskilta taas temput MM-rallissa – "Aivan uskomatonta"

Ruotsalaiskuski Oliver Solberg osoitti taas Paraguayn MM-rallissa, miksi hän on lajinsa puhutuin lupaus.

Sensaatiomaisen voiton Rally1-näyttöpaikassaan Toyotalla Virossa kesällä ottanut Solberg, 23, nappasi rautaisen otteen rallin kakkosluokan maailmanmestaruudesta kaasuttelemalla ykköseksi Paraguayssa viikonloppuna.

Helpolla se ei tullut, sillä Solberg kärsi hitaan rengasrikon kisan kolmannella erikoiskokeella perjantaina. Hän menetti tilanteessa noin minuutin ja 10 sekuntia.

Tämän jälkeen hän voitti 14 jäljellä olleista 16 erikoiskokeesta ja juhli maalissa voittoa 22,5 sekunnin erolla.

– Ei yhtään hullumpi comeback, aivan uskomaton! Solberg hihkui maalihaastattelussa.

– Autossa oli vauhtia, minkä lisäksi tiimi on tehnyt hienoa työtä palauttaakseen tuntumani autoon Suomen ja Viron kisojen jälkeen.

– Taistelimme kovasti, emmekä antaneet periksi. Arvostan tämän suorituksen aivan Viron alle, ehkä jopa tasoihin. Fantastista, Solberg juhlisti.

Palkintokorokkeella ruotsalainen pystyi analysoimaan suoritustaan jo hieman perusteellisemmin. Autokunta ei lannistunut isosta takaiskusta perjantaina.

– Laskimme tilanteen tarkkaan ja huomasimme, että jos yritämme täysillä ja koemme hieman onnea, se (voitto) on mahdollista. Etenimme erikoiskoe kerrallaan, ja yritimme voittaa niistä jokaisen mahdollisimman suurella erolla. Taisimme voittaa lopulta 15 erikoiskoetta, Solberg summasi.

Solbergin ero MM-sarjassa toisena olevaan Yohan Rosseliin on nyt 11 pistettä. Molemmilla on jäljellä loppukauden kalenterissa vielä yksi kilpailu, jolla voi kartuttaa pistesaalista.