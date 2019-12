Selkeyttääkö al-Hol-välikysymys hallituksen linjaa suomalaisten kotiuttamisesta? Vihreillä ja keskustalla yhä eri näkemys – "Se edellä tässä on tietenkin mentävä..."

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on ilmoittanut useaan otteeseen, ettei leirillä olevia suomalaisnaisia pidä hakea Suomeen. Kulmuni on väläyttänyt, että lapset ja äidit pitäisi tarvittaessa erottaa toisistaan.

Paikallinen kurdihallinto ei kuitenkaan suostu luovuttamaan suomalaislapsia ilman äitejään.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi tällä viikolla, ettei hänen tiedossaan ole meneillään olevaa kotiuttamisoperaatiota.

Keskusta painottaa Suomen turvallisuutta, vihreät leirillä olevien lasten oikeuksia

Aamun Huomenta Suomessa vieraillut keskustan kansanedustaja Eeva Kalli toisti Kulmunin kannan, ettei Isis-naisia pidä aktiivisesti hakea leiriltä, vaan pitää ymmärtää ja tunnustaa heihin liittyvät riskit.



– Kyse on Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Ja se edellä tässä on tietenkin mentävä. Yhtä selvää on se, että lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia on noudatettava, jotka meitä velvoittavat. Näissä puitteissa meidän pitää yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, joilla lapsia voidaan auttaa.



Tässä kohtaa keskustalla on näkemysero hallituskumppani vihreiden kanssa.



Ohjelmassa myös vieraana ollut vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö puolestaan painotti lapsen etua ensisijaisena asiana.

– En usko, että kukaan, yksikään ihminen tässä maassa on sitä mieltä, että turvallisuusuhka, joka liittyy mahdollisesti näihin äiteihin, täytyisi ottaa kevyesti. Mutta oikeusvaltiossa lapsen oikeus elämään on aivan ensisijainen ja sitä meidän täytyy suojella.



Keskustan Kalli ei toistuvista kysymyksistä huolimatta ottanut suoraan kantaa, hyväksyisikö keskusta tilanteen, jossa al-Holin leirillä olevien suomalaislasten äidit tuotaisiin myös Suomeen.

– Tämä on monimutkainen kokonaisuus. Tässä on kaksi asiaa, joita täytyy koko ajan harkita. Myös oikeuskansleri on sanonut, että myös juridisesti pitää pohtia Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja toisaalta turvata lasten oikeudet. Sen takia tähän ei voi sanoa aukottomasti, että on yksi oikea vastaus.

"Nyt on tärkeää, että ulospäin kerrotaan, mikä on hallituksen linja"

Hallitus valmistautuu vastaamaan koko opposition jättämään välikysymykseen al-Holin tilanteesta.

Sekä Kalli että Hyrkkö pitävät hyvänä sitä, että välikysymyksen myötä hallituksen linja selkeytyy.

– Toivon, että keskustelu palautuisi näiden ydinasioiden äärelle, mistä tässä on kysymys. Tässä on kyse suomalaisista lapsista, jotka ovat vankileiriolosuhteissa epäinhimillisissä olosuhteissa, jotka uhkaavat heidän henkeään ja terveyttään, Hyrkkö toteaa.