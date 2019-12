SDP:n Antti Lindtman peräänkuuluttaa hallituksen linjausta al-Hol-asiassa: "On tärkeää, että lasten oikeudet ja etu eivät jää poliittisen kiihkoilun jalkoihin"

Lindtman ei suoraan ottanut kantaa siihen, millainen poliittinen linjaus SDP:n mukaan pitäisi olla. Hän sanoi, että poliittisen linjauksen voivat tehdä vain ne tahot, joilla on käytettävissä kaikki mahdollinen tieto eli myös tieto, joka ei ole julkista.

– On tärkeää, että lasten oikeudet ja etu eivät jää poliittisen kiihkoilun jalkoihin. Lasten edun lisäksi tässä täytyy sovittaa yhteen muitakin näkökulmia. On tärkeää, että turvallisuusnäkökohdat, kansalaissopimukset, oikeusvaltioperiaate huomioidaan, Lindtman sanoi.

Keskusta luottaa siihen, että hallitus löytää tavan auttaa lapsia

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi, että myös keskustan linja on yhtenäinen. Hänen mukaansa se on linja, joka on kerrottu aikaisemmin.