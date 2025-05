Seksileluvaroitus! Lopeta käyttö heti, jos käy näin

Tukes muistuttaa, että seksileluja pitää käyttää käyttöohjeiden mukaan.

Viisuviikonlopun ja Erika Vikmanin nautinnosta kertovan Ich Komme -kappaleen innoittamana Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes nosti Facebook-tilillään esille seksileluihin liittyvän turvallisuusnäkökulman.

Tukes muistuttaa, että seksilelut ovat lainsäädännön näkökulmasta yleisiä kulutustavaroita, ja niiden pitää olla turvallisia käyttöolosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu.

Sähkökäyttöisissä seksileluissa pitää olla CE-merkintä, ja tuotteiden on täytettävä sähkölaitteiden standardeissa olevat vaatimukset. Niissä ladattavissa seksileluissa, jotka on poistettu markkinoilta, sähköiskun vaara on liittynyt useimmiten tuotteen laturiin.

Tukes valvoo seksilelujen markkinoita pistokokein ja riskiperusteisesti. Myös Tulli valvoo niiden turvallisuutta. Tukes kertoo, että keväällä Tulli tutki seksileluja haitallisten kemikaalien varalta ja havaitsi valtaosan tuotteista olevan määräysten mukaisia. Vaatimustenvastaisia tuotteitta ei päästetty myyntiin.

Varo palovaaraa: Tässä tapauksessa käyttö syytä lopettaa heti

Tukes muistuttaa, että seksileluja pitää käyttää käyttöohjeiden mukaan ja huoltaa säännöllisesti.

– Älä lataa tuotetta peiton alla tai ilman valvontaa, sillä kaikissa akkukäyttöisissä laitteissa on tulipalon riski. Jos akkukäyttöinen laite kuumenee käytön aikana epätavallisesti, sen käyttö on syytä lopettaa heti, julkaisussa neuvotaan.

Laite pitää myös siirtää paikkaan, jossa mahdollinen syttyminen ei aiheuta vaaraa.

Lue myös, miten seksilelut pitäisi kierrättää.

Lähde: Tukes