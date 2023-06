Jos ostat kirpputorilta uutta lelua, ainakin yhden asian tulisi olla kunnossa – huolestu, jos ei ole: "Voi pohtia, onko lelussakin jotain vikaa"

Samalla kun itsepalvelukirpputorien suosio on kasvanut Suomessa, on Tukesin mukaan yleistynyt ilmiö, jossa kirppareista on tullut uusia leluja myyviä lelukauppoja. Leluostoksilla kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston havaintojen mukaan joissain paikoissa on myynnissä vaarallisiakin leluja.