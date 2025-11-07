Sebastien Ogierilla on mahdollisuus saavuttaa suuria rallitekoja, mutta ranskalaiskuskin Andrea-vaimoa ei voi ainakaan syyttää kotiin päin vetämisestä.
Ogier tavoittelee rallin MM-sarjassa peräti yhdeksättä maailmanmestaruuttaan. Hän on kaksi kisaa ennen kauden loppua toisena 13 pistettä tallikaveriaan Elfyn Evansia perässä.
Ranskalainen on ajellut MM-rallia viimeiset neljä kautta vain osavuotisesti. Mestaruussauma on tehnyt kisaamisesta totisempaa, mutta vain vähän.
– Olen vähän rennompi tavoitteen suhteen. En aseta itselleni liikaa paineita. Jos se tulee, se olisi mahtavaa. Jos ei, niin ehkä niin ei ollut tarkoitettu, Ogier pyörittelee DirtFishille.