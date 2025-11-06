



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Ott Tänak vihjaa: Ratkaisu tehty Ott Tänak sanoo tietävänsä melko tarkkaan, mitä ensi vuonna tekee. Julkaistu 06.11.2025 16:25 Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Ott Tänak sanoo tehneensä päätöksen tulevaisuudestaan. Pallo on nyt siirtynyt virolaisen ensi kauden tiimille. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Japanin MM-ralli 6.–9.11.

Pe: EK:t 2–7 klo 00.06 alkaen

La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen

Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. Tänakia on huhuissa viety vahvasti Kalle Rovanperän paikan täyttäjäksi Toyotalle, mutta Hyundai kamppailee yhä kuljettajastaan. Japanin MM-rallin alla Tänak vihjaa, että päätös hänen jatkostaan on jo tehty. – Luulen, että tiedämme enemmän tai vähemmän, mitä teemme (ensi vuonna), mutta se on tiimistä kiinni, milloin he päättävät tiedottaa siitä, Tänak kommentoi Motorsport.comin mukaan.





Tänak on flirttaillut myös japanilaisen Toyotan suuntaan, mutta nyt hän suitsuttaa myös Hyundain hiljattain tekemiä lisäpanostuksia tekniseen osaamiseensa. Hänen kommenteistaan on vaikea tulkita tulevaa ratkaisua.

– Tänä vuonna emme itse asiassa ole olleet soralla niin huonoja. Olemme aina olleet kilpailukykyisiä, mutta meillä on ollut vain joitain teknisiä vikoja siellä ja täällä. Asfaltti on taas ollut heikko kohtamme, joka meidän täytyy saada kuntoon ensi vuodeksi, Tänak puhuu.

Toyotalta odotetaan kuskiuutisia Japanin kotikisansa jälkeen. Samaan aikaan Hyundain urheilujohtaja Jonathan Wheatley antaa ymmärtää, että Tänakin kohdalla peli ei ole vielä selvä.

– Hän on se haaste. Kaksi muuta kaveria (Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux) ovat sitoutuneet ohjelmaamme, Wheatley kommentoi.

– Neuvottelemme edelleen, ja olemme jo erittäin lähellä vuoden loppua, joten meidän täytyy ymmärtää, mikä tilanne on.

– Minun näkökulmastani asia ei ole vielä hoidettu. Vielä on töitä tehtävänä, ja täytyy ymmärtää, miten voisimme päästä nopeampaa oikotietä.

Wheatleyn mukaan asiaan vaikuttaa myös Tänakin perhe-elämä.

– Se on kovaa. Kun matkustelet koko ajan testeistä ralleihin ja tajuat, että perheesi kasvaa siinä samalla, se ei ole helppoa. Se on Ottin päätös, ja haluaisimme kovasti pitää hänet tiimissä.