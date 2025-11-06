Ott Tänak sanoo tehneensä päätöksen tulevaisuudestaan. Pallo on nyt siirtynyt virolaisen ensi kauden tiimille.
Tänakia on huhuissa viety vahvasti Kalle Rovanperän paikan täyttäjäksi Toyotalle, mutta Hyundai kamppailee yhä kuljettajastaan.
Japanin MM-rallin alla Tänak vihjaa, että päätös hänen jatkostaan on jo tehty.
– Luulen, että tiedämme enemmän tai vähemmän, mitä teemme (ensi vuonna), mutta se on tiimistä kiinni, milloin he päättävät tiedottaa siitä, Tänak kommentoi Motorsport.comin mukaan.