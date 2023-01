Sebastien Ogier kauhisteli Kalle Rovanperän menoa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovanperä oli aamupäivän nopein kuljettaja ajettuaan kaksi pohja-aikaa kolmella erikoiskokeella. Toyotan suomalaistähti saavutti hieman kärjessä ajavaa tallitoveriaan Sebastien Ogieria , mutta ranskalaisella on yhä puolen minuutin etumatka hallitsevaan maailmanmestariin.

– Pitoa oli enemmän ja ajat olivat parempia. Toki tielle on noussut likaa mutkien leikkauksista, mutta muuten tilanne on hyvä.

– Vieläkin on paikkoja, jotka voisimme mennä paremmin. Toinen lenkki on varmasti vaikeampi, koska kaikki parantavat suoritustaan, joten meidänkin on parannettava, Rovanperä totesi.