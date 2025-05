Sebastien Ogierilta havainto: "Vaikeaa pitää auto tiellä"

Sebastien Ogier lähtee saalistamaan menestystä Portugalin sorarallissa.

Ogier ajaa jälleen tänä vuonna vain osittaisen kauden Toyotan Rally1-autolla. Ranskalaisässä on ollut vakuuttavassa iskussa kauden kahdessa ensimmäisessä rallissaan: Monte Carlossa hän juhli voittoa tammikuussa ja huhtikuun lopulla hän oli kakkonen Kanariansaarten asvalttirallissa.

Portugalin sorakisa on yksi Ogierin suosikeista. Hän on voittanut MM-osakilpailun peräti kuudesti – useammin kuin yksikään toinen kuljettaja.

– Nyt olemme taas soralla. Minulle tauko on ollut pidempi, sillä edellinen sorakisani oli viime vuonna Chilessä. Siksi on vieläkin tärkeämpää päästä taas rytmiin kiinni, Ogier virkkoi testipäivänsä lomassa.

Ogierilla oli kovasti töitä paiskittavana testissään Pohjois-Portugalissa.

– Renkaat ovat muuttuneet merkittävästi, joten sillä puolella on paljon opittavaa. Sääolosuhteet olivat myös hankalat, joten töitä oli paljon tehtävänä.

Viime vuonna Rally1-autot saivat lisätehoa hybridiyksiköistä, ja lisäksi käytössä olivat Pirellin renkaat. Nyt hybridiyksiköitä ei enää ole, ja rengastoimittajana on nykyään Hankook.

Paljon on siis muuttunut siitä, kun Ogier kilpaili viimeksi soralla reilut seitsemän kuukautta sitten Chilessä.

– Nyt olemme hiljalleen tottumassa siihen, että tehoa on hieman vähemmän kuin viime vuonna, ja se tarkoittaa, että ajotyylin täytyy olla entistäkin siistimpi, Ogier sanoi.

Ogierin testipäivän aikana taivaalta ropisi ajoittain rankasti vettä. Kahdeksankertainen maailmanmestari teki testissään mielenkiintoisen havainnon.

– Rehellisesti sanottuna nämä uudet renkaat ovat aika haastavat tällaisissa oloissa. Niissä on hyvin tiivis kuviointi, ja tällä autolla on erittäin helppo joutua vesiliirtoon – ja silloin auton pitäminen tiellä on vaikeaa. Mutta teemme töitä sen eteen, Ogier totesi.

– Gran Canarialla näimme, kuinka tärkeää löytää hyvät säädöt autoon. Uskon, että sama pätee nytkin, kun aloitamme useamman sorarallin putken.

Portugalin MM-ralli ajetaan Porton ympäristössä 15.-18. toukokuuta.