Kauden avausrallin voittanut Sebastien Loeb povaa itselleen haasteita – "Se ei ole paras lähtöpaikka"

Loeb ei ole Pohjois-Portugalissa ajanut kilpaa kuin kerran ja myös konkarin lähtöpaikka on etujoukoissa.

– Tavoitteeni on päästä hyvään rytmiin mahdollisimman nopeasti. Toivottavasti voin taistella kärjessä ja jos olen edes lähellä podiumia, olen tyytyväinen. Haasteena on, että olen reitillä neljäntenä autona. Tässä kisassa se ei ole paras lähtöpaikka, jos on kuivaa, Loeb sanoo.