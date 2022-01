Sebastien Loebilta mieluisa uutinen rallifaneille – "Meidän on löydettävä kompromissi"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Auto on aika voimakas. Lyhyen hetken voimaa on enemmän kuin ennen, mutta se voimantuotto ei ole tasaista. Sitä pitää kunnioittaa, Loeb toteaa.

– Uusi auto on myös entistä painavampi, eikä meillä ole keskilukkoa, ja myös perinteinen vaihdekeppi on tullut takaisin. En tiedä, onko auto nopeampi vai hitaampi kuin edeltäjänsä, mutta yleisfiilis siitä on ihan hyvä. Balanssi on ihan hyvä, mutta vähän se aliohjaa hitaissa mutkissa.