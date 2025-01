Kalle Rovanperä linjaa tavoitteen tälle vuodelle: "Erilainen ajatusmalli"

Vaikka osa-aikavuodesta tulikin kiireinen monelta osin, pääsi suomalaistähti tekemään paljon asioita, joista hän oli aiemmin ehtinyt vain haaveilla. Niihin kuuluivat muun muassa rata-autoilu Porsche Benelux Cupissa, F1-testi sekä monta muuta bucket list -sarjaan kuuluvaa asiaa.

Rennompi ote toi neljä MM-osakilpailuvoittoa, mutta myös muutaman harmillisen ulosajon. Pari kertaa taas epäonni söi eväät voittotaistelusta.

– Luulen, että tänä vuonna minulla oli erilainen ajatusmaailma. Halusin nauttia vähän enemmän, mutta se ei tarkoittanut, että haluaisin vähemmän. Aina kun ajan, haluan voittaa, Rovanperä naulaa.

– Halusimme voittaa tiimin eteen ja tuoda pisteitä heille. Me halusimme olla jälleen maailmanmestareita. Sen onkin oltava tavoitteena.

Rovanperä yrittää pitää rennomman otteen tekemisessään myös tulevalla kaudella, kun tähtäimessä on uran kolmas MM-titteli. Vaikka hommaa tehdään tosissaan, ei ole pakko puristaa hampaat irvessä.

– Haluan kokeilla ajaa koko vuoden erilaisella ajatusmallilla. Ei sillä, että haluaisin mitään vähemmän, mutta haluan nauttia enemmän. Uskon, että se voisi olla oikea tapa, Rovanperä kertoo.

– Tiedän, ettei toiset sijat tyydytä minua. Tavoite on sama kuin aina ennenkin, haluan voittaa mahdollisimman paljon. Haluan kuitenkin samalla oppia nauttimaan itse prosessista enemmän.

Ensi kaudella edessä on yksi MM-ralli enemmän, kun kalenteriin on mahdutettu 14 osakilpailua. Kiirettä piisaa, mutta jollain ilveellä myös nautinto on pidettävä mukana.

– Varmasti homma tulee olemaan samanlaista kuin ennekin ja töitä entistäkin enemmän. Minun pitää kuitenkin oppia nauttimaan tilanteista ja ralleista enemmän, Rovanperä miettii.

Kalle Rovanperä pääsi vuoden 2024 loppupuolella toteuttamaan yhden haaveistaan ja istui F1-auton rattiin. Katso alla olevalta videolta, miten se sujui.

1:49