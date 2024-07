Sébastien Ogier paljastaa: Jari-Matti Latvala oli pakotettu poikkeuksellisiin tekoihin

Rallikesä sai yllättäviä käänteitä, kun mestarikuski Ogierin nimi ilmestyi Latvian ja Suomen osakilpailujen lähtölistoille. Ranskalaista ei ole viime vuosina nähty huippunopeissa soraralleissa – Suomessa hän on ajanut edellisen kerran kaudella 2021.

– Suomen MM-rallista olen aina pitänyt. Se on hauska ralli, se on kaikista hulluin ralli ajaa. Tuntemukset WRC-autossa siellä ovat ainutlaatuisia, Ogier kommentoi Dirtfishille .

Ogierin saldoa Suomesta voi kutsua hänen mittapuullaan kelvolliseksi. Vuosilta 2013-2015 hänellä on plakkarissa voitto ja kaksi kakkossijaa.

– Ideana on todistaa itselleni, mihin pystyn.

Latvia tupsahti Ogierin kalenteriin täydellisenä yllätyksenä. Toyota on ollut isoissa vaikeuksissa Hyundain heittämän haasteen kanssa, joten se kaipasi kipeästi parhaita voimia Latvian nopeille sorateille, joilla ajetaan nyt ensi kertaa MM-tason kilpailu.

– Latvia ei ollut suunnitelmissa, se on totta. MM-sarjan tilanne pakotti Jari-Matin suostuttelemaan minua tulemaan tänne todennäköisesti kovemmin kuin koskaan. Suostuin, sillä kunnioitan tiimiäni valtavasti.

– Pidän siitä, että he (Toyota) ovat antaneet minulle mahdollisuuden kilpailla vähän kuin haluni mukaan viime vuodet. Se on todellinen luksustilanne. Haluan siis antaa välillä takaisin, kun he pyytävät sitä minulta, Ogier kommentoi.