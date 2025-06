Rallin MM-sarjassa bensakriisi – "Polttoaineessa on jotain outoa"

Rallin MM-sarjan polttoainevalmistaja vaihtui keväällä, kun ranskalainen TotalEnergies ryhtyi toimittamaan fossiilittomia polttoaineita.

Jo aiemmin MM-sarjassa kilpailtiin kestävän kehityksen bensalla, kun P1 Performance Fuels toimitti vastaavaa polttoainetta, joka on sekoitus synteettisiä ja biopohjaisia komponentteja.

Bensavalmistajan vaihto oli pakko toteuttaa, koska saksalaisyhtiö joutui selvitystilaan ja pelastajaksi riensi TotalEnergies.

Kauden loput MM-rallit ajetaan TotalEnergiesin polttoaineilla. Homma TotalEnergiesin kanssa ei ole kuitenkaan alkanut täysin ruusuilla tanssien.

Kreikan MM-rallissa koettiin pienoinen bensakriisi, sillä TotalEnergiesin valmistava aine aiheutti autoissa tuhoja. Todennäköisesti Kreikassa vallinnut äärimmäisen kuuma keli vaikutti asiaan.

Valtava sotku

Eniten ranskalaisyhtiön polttoaine aiheutti ongelmia brittitalli M-Sport Fordin autoissa. Ensin Martins Sesksin bensatankki piti vaihtaa ja hetkeä myöhemmin myös Josh McErleanin.

Sesksin autoon löytyi tankki varaosarekasta, mutta McErleanin autoon pistettiin aiemmin ruokamyrkytyksen takia keskeyttäneen Jourdan Serderidiksen Fordin bensasäiliö. Sesks keskeytti polttoaineongelmaan perjantai-iltana.

Koko sotkun kärsijäksi joutui hyvää rallia ajanut Gregoire Munster, joka ilmoitti yllättäen myöhään lauantai-iltana, että ei voi jatkaa kilpailussa teknisen vian takia. Myös Munsterin autossa oli tankkivika, mutta yhtään varatankkia ei ollut enää M-Sportilla käytössä.

– Ikävä kyllä meidän ulottumattomissa olevat asiat pilasivat viikonloppumme ja se on raskasta. FIA on tiedottanut, että polttoaineessa on jotain outoa, mitä on tutkittava. Se aiheutti lopulta Gregin keskeytyksen, mikä oli ikävää, koska tiimi ei tehnyt mitään väärää, M-Sportin tallipomo Richard Millener vahvisti MTV Urheilulle.

– Myös Martinsilla oli polttoaineen kanssa ongelma ja niin taisi olla vähän kaikilla tiimeillä.

Yhteys myös Pajarin ongelmiin

MTV Urheilun tietojen mukaan myös Sami Pajarin mystinen tekninen vika perjantaina johtui polttoaineesta. Pajarin autosta vuoti nestettä pihalle, mutta todellista syytä ei vielä perjantain iltahuollossa keksitty.

Siksi Pajari vain ajoi pois Parc Fermestä lauantaiaamuna keskeyttääkseen heti uudestaan. Pajarin auton vika löytyi lauantaina ja hän pääsi vielä sunnuntaina ajamaan.

Toyotan tallipomo Juha Kankkunen vahvisti MTV Urheilun tiedot oikeiksi.

– Minäkin olen kuullut samoja asioita. Tätä pitäisi kysyä tekniseltä johtajalta, koska itse en näihin asioihin puutu. Minulle kuitenkin kerrottiin, että tämä polttoaine aiheuttaa jollain tavalla hankaluuksia, Kankkunen sanoi.

– FIA:lla on siitä tieto ja uskon, että he toimivat aika nopeasti. Nämä ovat aika isoja ongelmia, koska ne koskevat kaikkia talleja. Varmasti he toimivat nopeasti, mutta minun toimenkuvaani tämä ei liity.