Sébastien Ogier ennätti taas yhdelle haamurajalle – Juha Kankkunen rikkoi niistä ensimmäisen ikimuistoisena suomalaispäivänä

Sébastien Ogier rikkoi viime viikonloppuna ajetussa Kanarian MM-rallissa historian ensimmäisenä kuljettajana 3 000 MM-pisteen rajan. Ogier suorittaa kisasta toiseen hämmästyttävän korkealla tasolla vielä 41-vuotiaanakin.

Kauden toisen MM-rallinsa ajanut Ogier sijoittui Kanarialla tallikaverinsa Kalle Rovanperän ylivoimaisesti voittamassa kilpailussa toiseksi. Sunnuntain yhteisajoissa ja rallin viimeisellä erikoiskokeella sijoitus oli niin ikään toinen, ja näin kertynyt 25 pisteen potti nosti Ogierin uran kokonaissaldon 3 016:een.

Kahdeksankertainen maailmanmestari on kaikkien aikojen pistetilastossa täysin omilla luvuillaan, sillä toisena olevalla Thierry Neuvillella pisteitä on 2 159. Heidän lisäkseen kukaan muu ei ole päässyt yli 2 000 pisteen.

Pistetilasto itsessään ei kerro eri aikakausien kuljettajien välisistä eroista yhtään mitään, sillä pisteitä on jaettu eri vuosikymmeninä hyvin eri tavoin ja kuuden ensimmäisen MM-rallikauden (1973–1978) aikana pisteistä kilpailivat vain valmistajat.

Yksittäisen kauden aikana ajetussa kisamäärässä on sen sijaan tapahtunut huomattavasti pienempää vaihtelua kuin vaikkapa Formula ykkösissä. Kun huomioon otetaan vain ne kaudet, joilla pisteitä on jaettu myös kuljettajille, 37 kaudella 46:sta (80 %) kisoja on ajettu 12–14.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Yhdestä kisasta jaossa olleet maksimipisteet eri aikakausina:

vuodet: maksimipisteet: 1979–1996 20 1997–2009 10 2010 25 2011–2016 28 2017–2024 30 2025 35

Ensimmäisenä kuljettajana 1 000 pisteen rajan rikkoi aikanaan Juha Kankkunen sijoittuessaan Fordilla toiseksi vuoden 1997 Suomen MM-rallissa. Haamurajaan yltäminen vei Kankkuselta kaikkiaan 102 MM-rallia, ja lukemassa ei ole mukana Toyotan sääntörikkomuksen vuoksi hylättyä kautta 1995.

Ainakin Suomessa Kankkusen tonnikisa muistetaan Tommi Mäkisen johdolla tulleesta suomalaiskuljettajien neloisvoitosta, joka on tähän päivään asti viimeisin laatuaan koko MM-sarjassa. Huiman tuloksen täydensivät Jarmo Kytölehto ja Sebastian Lindholm.

Ogierilla 1 000 pisteen raja meni rikki Monte Carlossa 2015 ja 2 000 pisteen raja Meksikossa 2019.

Vaikka ranskalaismestarilla on ikää jo 41 vuotta, hänen suoritustasonsa on vielä tänäkin päivänä kovaa luokkaa – ja suorastaan hämmästyttävän tasainen.

Ensimmäiseen tonniin päästäkseen Ogier urakoi 85 MM-rallia Citroënilla, Skodalla ja Volkswagenilla ja keräsi niissä 51 prosenttia jaossa olleista pisteistä.

Toiseen tonniin kisoja meni Volkswagenin, M-Sportin ja Citroënin väreissä 54, ja Ogier keräsi niissä 65 prosenttia jaossa olleista pisteistä.

Kolmas – ja tässä kohtaa uskaltaa jo sanoa, että viimeinen – tonni vei 55 kisaa Citroënilla ja Toyotalla, ja vielä vanhoilla päivilläänkin Ogier keräsi niissä 60 prosenttia täysistä pisteistä.

Sébastien Ogierin kolme tonnia rallin MM-sarjassa: