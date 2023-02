Rallin MM-sarjassa on käsillä poikkeuksellinen tilanne – kaksi entistä suomalaiskuskia lyövät silti Ott Tänakinkin laudalta

Toyotan Kalle Rovanperä vaanii toisena vain kolmen pisteen päässä, ja Hyundain Thierry Neuville on kolmantena yhdeksän pisteen päässä. Neljäntenä olevan Toyotan Elfyn Evansinkin ero Tänakiin on vain 12 pistettä.

Se, että näin on, on siihen nähden suorastaan hämmästyttävää, että Tänak on voittanut tällä kaudella vain yhden erikoiskokeen 36:sta (2,78%).