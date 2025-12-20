Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho iski kaksi maalia vieraspelissä Florida Panthersia vastaan. Suomalaispelaajan osumista huolimatta Florida vei voittolaukauksille venyneen ottelun nimiinsä lukemin 4–3. Florida nousi ensimmäistä kertaa historiassaan voittoon oltuaan kymmenen minuuttia ennen loppua kolmen maalin tappioasemassa.
Vierasjoukkue siirtyi ensimmäisen erän puolivälin jälkeen johtoon Jordan Staalin maalilla. Kolmannen erän alussa Sebastian Aho siirsi osumallaan Carolinan kahden maalin etumatkalle läpiajon päätteeksi syntyneellä osumalla. Kuutisen minuuttia myöhemmin Aho osui ylivoimalla toistamiseen.
Erän loppupuolella Florida onnistui kuitenkin tuomaan pelin 3–3-tasatilanteeseen Brad Marchandin, Sam Bennettin ja Sam Reinhartin maaleilla. Maalittoman jatkoajan jälkeen ratkaisevan onnistumisen voittomaalikisassa teki Floridan Evan Rodrigues.
Aholle on kertynyt tällä kaudella yhteensä 13 maalia. Floridan suomalaispelaajat Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola sekä Carolinan Jesperi Kotkaniemi jäivät ilman tehopisteitä.
Tappio katkaisi Carolinan viiden ottelun voittoputken. Floridalle voitto oli neljäs perättäinen.
Lehkonen ja Kiviranta syöttöpisteille
Colorado Avalance päihitti kotonaan Winnipeg Jetsin maalein 3–2. Kotijoukkueelta Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta keräsivät molemmat yhden syöttöpisteen.
Vancouver Canucks haki puolestaan vierasvoiton New York Islandersista maalein 4–1. Suomalaisvahti Kevin Lankinen oli huilivuorossa, kun Thatcher Demko torjui Vancouverin maalilla 22 kertaa.
Ottelun tehokkaimmaksi pelaajaksi itsensä taituroi Vancouverin Kiefer Sherwood, joka teki NHL-uransa kolmannen hattutempun.
New Jersey Devils haki 2–1-voiton Utah Mammothin vieraana. New Jerseyn Juho Lammikko jäi ilman tehopisteitä.