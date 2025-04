Sebastian Aho: Epätodellista

Sebastian Aho ratkaisi jatkopaikan Carolinalle ja haluaa lisää.

Jääkiekkohyökkääjä Sebastian Aho on yksi sukupolvensa parhaista suomalaispelaajista, vaikka suurotsikoissa häntä on nähty monia muita harvemmin.

Laadukkaan peruspelaamisen lisäksi Aholla on tapana nousta esiin silloin, kun pelataan kauden tärkeimpiä pelejä. Tästä Aho tarjosi näytteen keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän vauhditti Carolina Hurricanesin 5–4-voittoon New Jersey Devilsistä ja sinetöi pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjan voitoin 4–1.

Aho nappasi syöttöpisteen Andrei Svetshnikovin 3–3-tasoitukseen, tasoitti 4–4:ään ja ratkaisi voiton toisessa jatkoerässä.

– Tuntui epätodelliselta. Yleisö sekosi, ja jätkät hyppivät päälleni. Tämä oli todella hyvä tunne, Aho kuvaili NHL:n verkkosivuilla.

Ahon osumat katsottavissa yllä olevalta videolta.

New Jersey jyskytti avauserässä 3–0-karkumatkalle. Toisessa erässä Taylor Hall, Jackson Blake ja Svetshnikov nostivat Carolinan tasoihin.

– Annan paljon tunnustusta jätkille. Ei ole ollut kovin montaa ottelua, edes silloin kun emme ole pelanneet hyvin, että emme ole päässeet mukaan peliin. Keksimme keinot päästä mukaan peliin ja näin tapahtui myös tänä iltana, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour paalutti.

Valmentajasta ohi

Sebastian Aho (kesk.) nousi Carolina Hurricanesin sankariksi.2025 Getty Images

Nico Hischier vei New Jerseyn vielä kerran johtoon, mutta sen jälkeen ottelu oli Ahon näytöstä. Hän teki joukkueensa neljännen maalin ja vielä viidennen. Suomalaistähden molemmat täysosumat syntyivät ylivoimalla.

Carolinan verkkosivujen mukaan Aho on tehnyt urallaan NHL:n pudotuspeleissä kymmenen ylivoimamaalia ja nousi Eric Staalin rinnalle seurahistorian ahneimpana pudotuspelien ylivoimamaalintekijänä. Brind'Amourille niitä kertyi kahdeksan, joten Aho karkasi valmentajaltaan.

Aho kolisteli seurahistoriaa myös pudotuspelisarjojen ratkaisumaalien saralla. Edellisen kerran hän ratkaisi pudotuspelisarjan vuonna 2021 ensimmäisellä kierroksella, jolloin Aho upotti jatkoerässä Nashville Predatorsin.

Seurahistoriassa Ahoa ennen vain Cory Stillman on ratkaissut maaleillaan kaksi pudotuspelisarjaa. Hän hurjasteli ratkaisumaalit ensimmäisellä ja toisella kierroksella vuonna 2006. Carolina voitti tuolloin toistaiseksi ainoan Stanley Cupinsa.

Takuutehokas

Nyt Aho yrittää johdattaa Carolinan mestariksi. Hän pelaa NHL:ssä yhdeksättä kauttaan ja seitsemännellä kaudella peräkkäin pudotuspeleissä. Carolina on edennyt Ahon aikakaudella kahdesti konferenssifinaaleihin. Kolmesti matka on katkennut toisella kierroksella ja kerran ensimmäisellä kierroksella.

Aholla on ollut tapana parantaa, kun pelit kovenevat. Tämän kevään pudotuspeleissä hän on summannut viidessä ottelussa pisteet 3+5=8. Runkosarjassa uran ottelukohtainen pistekeskiarvo on 0,93 ja pudotuspeleissä 0,99.

Tapansa mukaan Aho jakoi kiitosta Carolinan nousun toisen erän alussa käynnistäneille pelaajille.

– Juttelimme erätauolla pukuhuoneessa, että meidän täytyy aloittaa ottelu uudestaan. Iso maali "Hallsyltä", Aho kehui Hallia Carolinan verkkosivuilla.