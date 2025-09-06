SDP:n Lindtmanilta kova linjaus yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa

AOP antti lindtman
Lindtman ripittää useissa rasismikohuissa rypeneitä perussuomalaisia.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 29 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Lindtmanilta kysyttiin, olisiko hallituksessa sijaa nykyisenkaltaisille perussuomalaisille, jos Lindtman olisi sitä muodostamassa vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, ettei puolue "todellakaan haikaile yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa". Hänen mukaansa linjaan ei ole ollut tarvetta tehdä muutosta sen jälkeen, kun linjaus ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja tehtiin.

– Itse asiassa, kun katsoo tätä menoa, voi sanoa, että tämä on mennyt perussuomalaisten osalta entistä pahempaan suuntaan, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Lindtmanin mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on antanut kodin rasistiselle, ihmisvihamieliselle ja eurooppalaiselle äärioikeistolaistyyppiselle puheelle.

Lue myös: Jos rasismisäännöistä lipsutaan, tuletteko pyytämään eroa, SDP tivasi – näin Orpo puolustautui

Puolueen puheet maahanmuutosta ovat herättäneet viime aikoina huomiota. Esimerkiksi perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa viime viikolla maahanmuuttajista "heikkolaatuisina tulokkaina" ja totesi, että "siivot suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi".

– Nämä ovat kerta kaikkiaan karmeaa puhetta, Lindtman kommentoi Ykkösaamussa.

Kannatuskyselyiden perusteella SDP voittaisi vaalit, jos ne pidettäisiin nyt.

Lue lisää: Yle: SDP:n etumatka entistä suurempi – asiantuntijan mukaan moni pieni- ja keskituloinen on kauhuissaan nykytilanteesta

Lisää aiheesta:

Orpo hiljaa Purran puheiden jälkeen – oppositio syyttää johtajuuden puutteestaKeskisarjan rasismikohu: RKP:n Adlercreutz kyseenalaistaa hallitusyhteistyön, oppositiosta kritiikkiä"On niin vaikeaa ottaa suurituloiselta edes se ensimmäinen euro": SDP:n Lindtman myrskysi "Purran johtamalle hallitukselle"Annika Saarikko latasi tiukan viestin perussuomalaisille: "Se ei ollut armonlaukaus"Kokoomuksen Petteri Orpo IS:lle: Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa mahdollistaSuostuuko kukaan yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa? Halla-aho pitää irtisanoutumisia propagandana – "Mielestäni on aika lapsellista..."
Kotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kotimaa