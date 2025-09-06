SDP:n Lindtmanilta kova linjaus yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa

Lindtmanilta kysyttiin, olisiko hallituksessa sijaa nykyisenkaltaisille perussuomalaisille, jos Lindtman olisi sitä muodostamassa vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, ettei puolue "todellakaan haikaile yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa". Hänen mukaansa linjaan ei ole ollut tarvetta tehdä muutosta sen jälkeen, kun linjaus ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja tehtiin.

– Itse asiassa, kun katsoo tätä menoa, voi sanoa, että tämä on mennyt perussuomalaisten osalta entistä pahempaan suuntaan, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Lindtmanin mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on antanut kodin rasistiselle, ihmisvihamieliselle ja eurooppalaiselle äärioikeistolaistyyppiselle puheelle.

Puolueen puheet maahanmuutosta ovat herättäneet viime aikoina huomiota. Esimerkiksi perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa viime viikolla maahanmuuttajista "heikkolaatuisina tulokkaina" ja totesi, että "siivot suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi".

– Nämä ovat kerta kaikkiaan karmeaa puhetta, Lindtman kommentoi Ykkösaamussa.

Kannatuskyselyiden perusteella SDP voittaisi vaalit, jos ne pidettäisiin nyt.