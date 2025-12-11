Henkilö on syyllistynyt valtionrajarikokseen ja maahantulokiellon rikkomiseen.

Luvattomasti maastorajan Venäjältä Suomeen 27. marraskuuta ylittänyt henkilö on palautettu takaisin Venäjälle tänään 11. joulukuuta, tiedottaa rajavartiolaitos.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti henkilön kiinni etsintöjen jälkeen Imatralla marraskuun lopulla.

– Henkilö on ollut koko Suomessa oleskeluaikansa vapautensa menettäneenä. Henkilö on syyllistynyt valtionrajarikokseen ja maahantulokiellon rikkomiseen, tiedotteessa kerrotaan.

Turvapaikkahakemuksen rauettua Rajavartiolaitos palautti henkilön viipymättä Venäjälle, tiedotteessa sanotaan.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ei kommentoitu STT:lle, oliko palautettu henkilö sotilastaustainen.

Marraskuun lopulla myös kerrottiin, että Kaakkois-Suomen rajavartioston viestinnässä ei ollut tarkkaa tietoa miehen kansalaisuudesta tai siitä, oliko tämä hakenut turvapaikkaa.

Myöskään ylittäjän virallinen ikä ei ollut tiedossa tällöin, sillä ylittäjän henkilöllisyyttä ei ollut vielä täysin pystytty varmistamaan.

Marraskuussa puolestaan Pohjois-Karjalan rajavartiosto tiedotti sotilastaustaisen, kesäkuussa luvattomasti Suomeen tulleen venäläismiehen poistamisesta. Yle kertoi heinäkuussa, että itärajan ylittänyt mies olisi ollut venäläiseen palkka-armeijaan Wagneriin kuulunut sotilas.



Tapauksen tutkinnanjohtaja Tomi Salmi Pohjois-Karjalan rajavartiostosta ei tuolloin kommentoinut, taisteliko venäläismies juuri Wagnerin riveissä, mutta hän vahvisti miehen sotineen Ukrainassa Venäjän puolella.

