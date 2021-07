Kokoomuksen Petteri Orpo IS:lle: Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa mahdollista

Puolueen maahanmuutto-ohjelma herätti kysymysmerkkejä

– Itse olen vahvasti sitä mieltä, ja kokoomus myös, että siinä kohtaa, kun ihminen Suomessa pysyvästi asuu ja on pysyvä oleskelulupa, on Suomen kansalainen tai ei, on ihan päivänselvää, että kaikilla on samat ehdot, Valtonen sanoi.