Yle: SDP:n kannatus kasvanut entisestään – ero kokoomukseen yli 6 prosenttiyksikköä

Myös perussuomalaisten kannatus on kohentunut.
Pääoppositiopuolue SDP:n kannatus on kasvanut lähes 26 prosenttiin Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Sen kannatus on noussut kuukauden takaisesta 1,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 25,8 prosenttia.
Pääministeripuolue kokoomus on toiseksi suosituin puolue 19,2 prosentin kannatuksella. Sen kannatus on pysynyt lähes ennallaan.
Toinen hallituspuolue perussuomalaiset on lisännyt kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä ja puolueen kannatus on 12,8 prosenttia.
Keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät laskussa
Kokoomuksen ja perussuomalaisten välissä on oppositiopuolue keskusta 14,7 prosentin kannatuksella. Sen kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä.
Muista oppositiopuolueista myös vasemmistoliitto ja vihreät ovat menettäneet kannatustaan. Vasemmistoliiton kannatus on pudonnut 0,6 prosenttiyksikköä 9,5 prosenttiin. Kyselyn suurin pudotus on vihreillä, lähes prosenttiyksikön lasku 7,7 prosenttiin.
Hallituksen pienemmistä puolueista kristillisdemokraatit on lisännyt kannatustaan lähes puoli prosenttiyksikköä ja noussut RKP:n ohi. KD:n kannatus on 3,9 prosenttia, kun RKP:ta kannattaa 3,5 prosenttia. RKP:n kannatus on laskenut lähes puoli prosenttiyksikköä.
Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi yli 2 200 ihmistä, ja kyselyn virhemarginaali on enintään 2,1 prosenttiyksikköä. Kysely on tehty 11. 8.–2. 9.