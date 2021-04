SDP:n ja keskustan välisen myrskyn seuraukset muhivat kulisseissa – Pöllöraati: "Jälkipeli vahvistaa koston kierrettä"

Kuka johti neuvotteluja lopulta?

– Mediassa on maalailtu sellainen kuva, että pääministeri Marin on kylmän viileästi laittanut rajat keskustan vaatimuksille. Näyttää siltä, että keskusta on ainoa, joka on tosissaan harkinnut eroa hallituksesta, Tamminen totesi.