Kriisiytyneissä kehysneuvotteluissa pohditaan vakavasti hallituksen yhteistyön jatkoa: "On kyse aidosta pattitilanteesta"

– Kaikki mahdollisuudet ovat ilmassa, mutta koska neuvotteluja edelleen jatketaan, niin hallituksen jatko on kuitenkin todennäköisempää kuin sen kaatuminen, Karimäki sanoi MTV:n Uutisaamussa.

Erikoistutkijan mukaan on selvää, että kehysneuvotteluissa ei nyt käydä keskusteluja pelkistä asiakysymyksistä, vaan niissä on on kyse laajemmista periaatteellisista kysymyksistä, joissa pohditaan hallituksen yhteistyön edellytyksiä.