Ministeri Vanhanen Ylellä: Puoliväliriihi muuttunut luonteeltaan hallitusneuvotteluiden kaltaiseksi

Hallituksen puoliväliriihi on muuttunut luonteeltaan hallitusneuvotteluiden kaltaiseksi, arvioi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) Ylen Ykkösaamussa .

Vanhanen käsitteli Ylen haastattelussa erityisesti valtion menokehyksiä. Kyse on suomalaisessa politiikassa 2000-luvulla vallinneesta sanattomasta sopimuksesta, jonka mukaan hallituspuolueet päättävät vaalikauden alussa raamit julkisille menoille.

Viime vuonna kehysten seurannasta luovuttiin koronaepidemian vuoksi, ja Suomi velkaantui voimakkaasti. Vanhasen mukaan hallituspuolueet ovat samoilla linjoilla siitä, että paluu kehyksiin ei onnistu myöskään ensi vuonna, vaikka alun perin on sovittu niin.

– Kaikki tunnistavat, että ensi vuonna kehyksen pitää vielä olla korkeammalla. Kyse on siitä, millä aikatauluilla ja millä päätöksillä lähdetään keskellä parasta noususuhdannetta laskemaan kehyksen alkuperäiseen tasoon, hän sanoi.

Ensi vuodeksi on Vanhasen mukaan tulossa pakollisia menoja, kuten Veikkauksen tulojen romahduksen kompensointi järjestöille ja koronakriisistä johtuva EU-lisäbudjetin kohonnut maksuosuus.

Vanhasen mukaan kehyskurin harjoittaminen on auttanut Suomen luottoluokituksen hyvää asemaa.

– Nyt pitää luoda uskottava näkymä siihen, miten suomalaiseen kruununjalokiveen, kehykseen, kyetään palaamaan. Se on meidän valtti tuolla maailman luottomarkkinoilla, Vanhanen sanoi.

Tauko kertoo tilanteen vakavuudesta

Vanhasen mukaan vaalikauden puoliväliin osuvasta kehysriihestä on tullut aidosti viiden puolueen välinen neuvottelu, ei ministeriöiden välinen neuvottelu.

Vanhanen toisti eilen sanomansa kannan, että pieni tauko on ehkä hyväksi neuvotteluille. Hän kuitenkin lisäsi, että tauko kyllä kertoo jotain tilanteen vakavuudesta. Vanhasen mukaan riiheen kannattaa käyttää se aika, mitä tarvitaan.

Kahden hallituksen pääministerinä toimineen Vanhasen mukaan ilmassa on ehkä myös kulttuurieroa siitä käsityksestä, mikä on puoliväliriihen rooli hallituskaudella.

– Puoliväliriihi on aidosti se paikka, jossa pitää pysähtyä ja katsoa, mitä oikeita tuloksia on saatu [hallitus]ohjelmaa toteuttamalla tähän mennessä ja mitä on vielä tehtävissä kahden vuoden aikana, Vanhanen sanoi.