Savuttavat veturit ihmetyttävät: "Luulin metsäpaloksi"

Junaradan varrella asuvat ihmiset paheksuvat paksua savua puskevia dieselvetureita.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa junaradan varrella asuvat ihmiset ovat panneet merkille runsaasti savua puskevat veturit. Kyseessä ovat tavaraliikennettä hoitavat dieselveturit.

Savu on asukkaiden havaintojen mukaan sankkaa erityisesti silloin, kun tavarajuna lähtee liikkeelle. Yksi havaintoja tehneistä asukkaista on kotkalainen Ahti Koskinen.

– Taitaa riippua savuaminen siitä, kuinka hyvin veturin sytytys on kohdallaan.

Hurjin havainto Koskisella on moottoritien varrelta Luumäeltä, kun hän oli ajamassa Kouvolan suunnasta Lappeenrantaa kohti.

– Ihmettelin, että onko etuoikealla metsäpalo. Ajaessani eteenpäin huomasin, että "metsäpalo" liikkui. Perhana se paljastuikin dieselveturiksi, kertoo Koskinen.

Koskinen kertoo jutelleensa vetureiden savuttamisesta tuntemalleen veturikuskille, joka on myöntänyt ongelman.

Moni suomalainen luulee, että tavarajunat olisivat aina VR:n kalustoa. Vaikka myös VR:llä on dieselvetureita, on niitä lisäksi yksityisillä toimijoilla, joita ovat ArcticRail, North Rail Cargo ja Fenniarail.

– Tietysti dieselmoottorista tulee pakokaasua ja jonkin verran nokea, mutta uusista dieselvetureista huomattavasti aiempaa vähemmän. Silloin kun veturia kiihdytetään ja otetaan tehoja, koneesta tulee kyllä savua, myöntää Fenniarailin toimitusjohtaja Lauri Helke.

Tavaraliikenne sähköistyy rautateillä

Ahti Koskista hämmästyttävät savupilven keskeltä kuuluvat kauniit puheet tavaraliikenteen vihreydestä.

– Tilanne tuntuu kummalliselta, kun pidetään juhlapuheita. Vihreät puhuu ja kaikki puhuu, että päästöjä tulisi vähentää.

Vaikka pöllähdykset radanvarren asukkaita ihmetyttävätkin, suomalainen tavaraliikenne sähköistyy ripeästi. Myös uudet dieselveturit ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä.

– Uudet dieselveturit ovat euroluokitettuja ja täyttävät päästö- ja melustandardit. Oli juna sitten dieselvetoinen tai sähköveturi, on se kumipyöräliikenteeseen verrattuna ekologinen vaihtoehto käyttövoimasta riippumatta, sanoo Fenniarailin Lauri Helke.

Fenniareil kulkee vahvasti ympäristöystävälliseen suuntaan. Uudet veturit ovat sähkökäyttöisiä. Nyt yhtiöllä on käytössään yksi sähköveturi ja kuusi dieselveturia.

VR:stä kerrotaan MTV Uutisille, että yhtiön tavarajunista jo 85 prosenttia kulkee fossiilittomasti sähköllä. VR käyttää dieselvetureita sellaisilla osuuksilla, joita ei ole sähköistetty.