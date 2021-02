Kokoomus kannattaa vihreiden lähijunaehdotusta – haluaa tehdä sen kilpailun kautta: "Erittäin vaikeaa raideleveyden poikkeuksellisuuden takia"

Suomen ilmastopaneeli totesi keskiviikkona raportissaan, että liikennepäästöjen vähentäminen on avainasemassa päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

– Haluamme palauttaa lättähattujunien seisakkeet, joita oli vielä 80-luvun loppuun saakka hyvin paljon. Ne silloin aikanaan purettiin autoistumisen tieltä ja nyt on aika päästöjen vähentämisen takia palauttaa seisakkeet, vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio selventää avausta.

Kokoomus haluasi yhtiöittää kaluston

– On totta, että kalustoyhtiön osalta puhutaan kriittisestä elementistä. Tällä hetkellä meillä on valitettava tilanne, että VR romuttaa käyttökelpoista lähijunakalustoa. Me haluaisimme, että romuttaminen lopetetaan, arvioitaisiin nykyisen kaluston kunto puolueettomalla tutkimuksella, Mustakallio vastaa.