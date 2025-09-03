Junaan pyrkinyt putosi laiturin ja junan väliin ja sen alle Helsingissä

vr juna
Kuvituskuvaa.VR
Julkaistu 50 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Helsingissä Malmin rautatieasemalla tapahtui keskiviikkoaamuna onnettomuus, jossa aikuinen ihminen putosi junan ja asemalaiturin väliin.

Helsingin poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan STT:lle, että hän loukkaantui tilanteessa ja hänet vietiin sairaalaan.

Pelastuslaitos sai onnettomuudesta hälytyksen aamukahdeksalta. Poliisin mukaan henkilö oli pyrkinyt junaan ovien ollessa jo kiinni. Juna oli lähtenyt liikkeelle, jolloin hän oli pudonnut junan ja laiturin väliin sekä ajautui siitä osittain junan alle.

Poliisi kertoo selvittävänsä onnettomuuden syytä ja sitä, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta.

Lisää aiheesta:

Henkilöauto törmäsi junaan TurussaIhminen jäi matkustajajunan alle ja kuoli OulussaMies loukkaantui vakavasti jäätyään junan alle EspoossaVartioimattomassa tasoristeyksessä onnettomuus Ilmajoella – juna törmäsi henkilöautoonYksi ihminen jäi junan alle ja kuoli Helsingin OulunkylässäHenkilö jäi puristuksiin metron ja laiturin väliin – varhaisen aamun liikenteessä pidemmät vuorovälit
JunaonnettomuudetLiikenneonnettomuudetHelsinkiJunatKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Junaonnettomuudet