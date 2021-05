Suomessa ryhdytään muuttamaan dieselkuormureita sähköisiksi – lue tämä, ennen kuin tuomitset

Keuruun kaupungin 99-prosenttisesti omistama Kehittämisyhtiö Keulink kertoo tiedotteessaan, että hankkeen taustalla ovat EU:n ja eri Euroopan maiden tiukat tavoitteet liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Oma vaikutuksensa on ollut myös kuluttajien ja yritysten jatkuvasti ympäristötietoisemmiksi käyvillä vaatimuksilla.

Jopa 200 konversiota vuodessa

Hankkeen puuhamiehenä toiminut Lielahden Autokeskuksen yrittäjä ja toimitusjohtaja Mikko Leppälahti kertoo samaisessa tiedotteessa, että syksyn 2021 tavoitteena on konvertoida yhteensä 10 sähkökuorma-autoa.

Mihin käyttöön sähkökuormuri sopii?

Sähkökuorma-auto on myös dieselverrokkiaan miellyttävämpi kaupungissa – etenkin kaupunkilaisille. Pienhiukkaspäästöjä ei synny, ja melutasokin alenee merkittävästi.

Yle: Hintaa puolet uudesta

Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Jukka Pellinen kertoi Ylelle, että mikäli uuden hinta on jossain 450 000 euron kieppeillä, jää vanhasta dieselautosta muokatun auton hinta noin puoleen siitä.

– Me olemme tutkineet Skandinavian ensimmäistä sähkökuorma-autoa Tampereella vuodesta 2015 lähtien. Tulos on ollut se, että sähkökäyttöisen kuorma-auton elinkaari on pidempi kuin dieselkäyttöisen, Pellinen kertoi Ylelle.