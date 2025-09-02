Estotonta seksiä lähijunassa – VR selvittää tapahtunutta

VR:n lähijunassa todistettiin estotonta lemmenleikkiä.

MTV uutisten lukija todisti estotonta seksiä VR:n lähijunassa sunnuntaina 31. elokuuta. Silminnäkijä oli matkalla Oulunkylään noin kello 21, kun viereisellä penkillä alkoi tapahtua. Mies ja nainen yltyivät häpeilemättömään suuseksisessioon.

MTV Uutiset on nähnyt silminnäkijän kuvaaman videopätkän tilanteesta.

Silminnäkijä kertoo, että osalliset olivat mahdollisesti päihtyneitä. Hänen mukaansa kanssamatkustajien läsnäolo ei haitannut lemmenpuuhia.

– Kyllä he minun mielestäni olivat humalassa. En tiedä tulivatko esimerkiksi vartijat keskeyttämään tilanteen sen jälkeen, kun itse jäin pois junan kyydistä.

VR sanoo selvittävänsä tapahtunutta. VR:n viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että kyseisen kaltaiset tilanteet ovat erittäin harvinaisia.

– Tapaus ei ollut meillä etukäteen tiedossa, mutta sitä selvitetään parhaillaan, VR:n viestinnästä kerrotaan.

VR ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä ja kertoo, että asiakkaiden turvallinen matkustaminen on tärkeintä.

– Olemme todella pahoillamme siitä, että junan matkustajat ovat joutuneet kokemaan tällaista asiatonta käytöstä.

VR:n mukaan lähiliikenteen junissa, asemilla ja laiturialueilla on kameravalvontaa ja asiaton käytös voi johtaa matkustajan poistamiseen junasta.

VR:n viestinnästä kehotetaan matkustajia ilmoittamaan, mikäli häiriökäyttäytymistä ilmenee. Junan kuljettajan tavoittaa vaunuista löytyvän hätäpuhelimen avulla, jonka isäksi junista löytyy puhelinnumero VR:n turvakeskukseen. Vakavassa häiriö- tai vaaratilanteessa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

VR tiedotti kesäkuussa, että HSL-lähiliikenteen palvelumallia uudistetaan. Uudistamisen tavoitteena on löytää ratkaisuja matkustajien ja henkilöstön turvallisuuden kehittämiseen.

– Uudistuksen myötä lisäämme henkilöstön näkyvyyttä junissa ja reagointinopeus poikkeustilanteissa paranee.

Seksin harrastamista julkisella paikalla ei sinällään ole kielletty laissa. Teosta tulee kuitenkin rangaistava, jos muut ihmiset joutuvat tahtomattaan todistamaan tapahtumaa.

Rikoslain mukaan kyse on tuolloin sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.