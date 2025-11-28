Kesän lopulla Suomi kohisi synkistä tasoristeysonnettomuuksista. Sen jälkeen tapahtui ennennäkemätön ryhtiliike.
Suomessa saavutettiin perjantaina tähän asti pisin jakso, jonka aikana ei ole tapahtunut yhtäkään tasoristeysonnettomuutta. Väyläviraston mukaan perjantaina oli kulunut 112 päivää eli lähes neljä kuukautta ilman tasoristeysonnettomuuksia.
Ennätys syntyi kesän synkkien tapahtumien jälkeen. Elokuussa Suomessa tapahtui viikon sisällä neljä tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli kolme ihmistä.
Tuomo Hyysalo ja hänen vaimonsa kuolivat Siilinjärven onnettomuudessa
Väylävirasto on pyrkinyt poistamaan vaarallisia tasoristeyksiä turvallisuuden parantamiseksi. Valtion rataverkolla on nykyään alle 2 400 tasoristeystä, kun vielä vuosituhannen alussa niitä oli yli 4 000.
Viime vuonna tasoristeysonnettomuuksia tapahtui kymmenen, mikä on vähemmän kuin koskaan aiemmin.